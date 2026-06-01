Продажи китайских брендов Ora и Kaiyi в России рухнули на 96-97%

Два китайских бренда, фактически покинувшие российский рынок, показали самое глубокое падение продаж по итогам четырех месяцев 2026 года. Продажи Ora снизились на 97%, а Kaiyi – на 96%, сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

«Обычно в публикациях показывают топы продаж и растущие бренды. Но рынок состоит не только из лидеров и победителей. Все происходит как в сообщающихся сосудах: когда кто-то быстро растет, кто-то другой также быстро падает», – написал Целиков в своем Telegram-канале.

Продажи BAIC сократились в пять раз (-81%), Aito – на 76%, а Foton и JAC показали падение на 57% и 53,5% соответственно. В диапазоне 40-50% снижения оказались Livan, Jetta, Soueast, Oting, Lixiang, Dongfeng и Omoda.

Высокая отрицательная динамика Chery (-88,5%) объясняется передачей «эстафетной палочки» новой российской марке Tenet. Продажи Xcite упали на 57% на фоне прекращения сборки, однако некоторое количество новых автомобилей еще осталось в автосалонах. Бренд SWM, показавший падение на 92%, по информации аналитика, намерен продолжить борьбу за российский рынок.