Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
Все материалы сюжета

Продажи китайских брендов Ora и Kaiyi в России рухнули на 96-97%

Два китайских бренда, фактически покинувшие российский рынок, показали самое глубокое падение продаж по итогам четырех месяцев 2026 года. Продажи Ora снизились на 97%, а Kaiyi – на 96%, сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Читайте также:

В России до 2030 года могут появиться автомобильные алкозамки
1 июня 2026
Честный тест-драйв нового поколения OMODA C5
29 мая 2026

«Обычно в публикациях показывают топы продаж и растущие бренды. Но рынок состоит не только из лидеров и победителей. Все происходит как в сообщающихся сосудах: когда кто-то быстро растет, кто-то другой также быстро падает», – написал Целиков в своем Telegram-канале.

Продажи BAIC сократились в пять раз (-81%), Aito – на 76%, а Foton и JAC показали падение на 57% и 53,5% соответственно. В диапазоне 40-50% снижения оказались Livan, Jetta, Soueast, Oting, Lixiang, Dongfeng и Omoda.

Высокая отрицательная динамика Chery (-88,5%) объясняется передачей «эстафетной палочки» новой российской марке Tenet. Продажи Xcite упали на 57% на фоне прекращения сборки, однако некоторое количество новых автомобилей еще осталось в автосалонах. Бренд SWM, показавший падение на 92%, по информации аналитика, намерен продолжить борьбу за российский рынок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (1059)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес