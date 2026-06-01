Россияне потратили на подержанные автомобили 640 млрд рублей в апреле 2026 года

В апреле 2026 года жители России купили 542,2 тыс. подержанных машин, потратив на них 640,1 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Таковы данные совместного исследования Газпромбанк Автолизинга и аналитического агентства «АВТОСТАТ».

«Китайские марки показывают наибольший рост финансовой емкости вторичного рынка. В апреле этого года россияне приобрели 30,1 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 60,7 млрд рублей. В деньгах они продемонстрировали рост в 2,2 раза», – отмечается в исследовании.

Больше всего денег на вторичном рынке по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок – 215,9 млрд рублей, за которыми следуют японские (194,5 млрд рублей) и корейские (78,8 млрд рублей). При этом только «корейцы» показали отрицательную динамику в тратах.

Более половины всех потраченных средств – 51,3% – пришлось на кроссоверы и внедорожники с пробегом. Лидерство по количеству продаж сохраняют автомобили B-класса (183,8 тыс. штук), за ними следуют машины сегмента SUV (156,8 тыс. штук). Доля «молодых» автомобилей в возрасте до 5 лет в финансовой емкости рынка сократилась до 23,4%. За четыре месяца 2026 года финансовая емкость вторичного рынка составила 2,22 трлн рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты заявили о том, что рынок подержанных автомобилей в России переживает настоящий бум. Он растет уже четвертый год подряд, и, по прогнозам, к концу 2026 года может перешагнуть отметку в 6,5 млн единиц, что станет историческим рекордом.