«Финансовый консультант в кармане»: почему 45% россиян доверяют деньги ИИ

В эпоху цифровизации управление финансами выходит на новый уровень. По данным исследования финтех-компании ЮMoney, почти половина (45%) россиян готовы доверить роль своего финансового советника искусственному интеллекту, сообщает ТАСС.

В опросе приняли участие более 2000 пользователей электронного кошелька, и результаты показывают, что люди ждут от алгоритмов не просто сухих цифр, а реальной помощи в экономии.

Чего россияне ждут от ИИ-консультанта?

Топ-5 самых желанных функций выглядят так:

Подбор выгодных предложений: 38% хотят, чтобы нейросеть находила лучшие цены на привычные товары. Советы по кешбэку и скидкам: Еще 38% рассчитывают на рекомендации, помогающие вернуть часть потраченных денег. Анализ финансов: Для 34% важен разбор расходов и доходов по категориям, чтобы видеть картину целиком. Помощь в накоплениях: 31% ждет советов, как откладывать деньги эффективнее. Контроль подписок: 29% хотят, чтобы ИИ напоминал о заканчивающихся или забытых подписках, съедающих бюджет.

Интересно, что четверть опрошенных (26%) ищут у нейросети «финансовый детектор лжи» — помощь в обнаружении незаметных «утечек» из бюджета.

Вопрос доверия и безопасности

Однако доверие к технологиям не означает слепую веру. Пользователи выдвигают свои условия:

Прозрачность: 36% хотят сами настраивать, какие данные видит сервис, а 27% — понимать, как именно ИИ формирует свои советы.

Безопасность: Каждый пятый (20%) готов делиться данными только при очевидной материальной пользе. А для 22% критически важна возможность мгновенного отключения сервиса с полным удалением информации.

Это говорит о том, что будущее финтеха — за умными, но при этом прозрачными и безопасными алгоритмами.