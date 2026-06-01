«Финансовый консультант в кармане»: почему 45% россиян доверяют деньги ИИ

В эпоху цифровизации управление финансами выходит на новый уровень. По данным исследования финтех-компании ЮMoney, почти половина (45%) россиян готовы доверить роль своего финансового советника искусственному интеллекту, сообщает ТАСС.
В опросе приняли участие более 2000 пользователей электронного кошелька, и результаты показывают, что люди ждут от алгоритмов не просто сухих цифр, а реальной помощи в экономии.
Чего россияне ждут от ИИ-консультанта?
Топ-5 самых желанных функций выглядят так:
- Подбор выгодных предложений: 38% хотят, чтобы нейросеть находила лучшие цены на привычные товары.
- Советы по кешбэку и скидкам: Еще 38% рассчитывают на рекомендации, помогающие вернуть часть потраченных денег.
- Анализ финансов: Для 34% важен разбор расходов и доходов по категориям, чтобы видеть картину целиком.
- Помощь в накоплениях: 31% ждет советов, как откладывать деньги эффективнее.
- Контроль подписок: 29% хотят, чтобы ИИ напоминал о заканчивающихся или забытых подписках, съедающих бюджет.
Интересно, что четверть опрошенных (26%) ищут у нейросети «финансовый детектор лжи» — помощь в обнаружении незаметных «утечек» из бюджета.
Вопрос доверия и безопасности
Однако доверие к технологиям не означает слепую веру. Пользователи выдвигают свои условия:
- Прозрачность: 36% хотят сами настраивать, какие данные видит сервис, а 27% — понимать, как именно ИИ формирует свои советы.
- Безопасность: Каждый пятый (20%) готов делиться данными только при очевидной материальной пользе. А для 22% критически важна возможность мгновенного отключения сервиса с полным удалением информации.
Это говорит о том, что будущее финтеха — за умными, но при этом прозрачными и безопасными алгоритмами.