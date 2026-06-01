«Пляж или ничего»: как россияне выбирают отдых в 2026 году

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) представили прогноз на летний сезон, и главный тренд очевиден — россияне окончательно выбрали пляжный отдых. По данным, озвученным на Национальной туристической премии, доля «ленивого» отпуска внутри страны выросла с 58% до 71%, в то время как интерес к экскурсиям и санаториям упал с 42% до 29%, сообщает газета "Ведомости".

Внутренний рынок: Анапа бьет рекорды, Сочи сдает позиции

Черноморское побережье остается вне конкуренции. Доля Краснодарского края в продажах подскочила с 39% до 51%, Крыма — с 17% до 19%.

Анапа — новая звезда: Бронирования здесь выросли на рекордные 30–35%.

Сочи — аутсайдер: Спрос на главный курорт просел на 15–20%.

Туристы стали экономнее: чаще выбирают бюджетное жилье, туры без питания и поездки на своих авто. Средний чек в Крыму вырос на 17–25% (до 150 тыс. руб. за 10 ночей), но в целом по популярным направлениям цены остались на уровне прошлого года.

Зарубежный отдых: Вьетнам наступает на пятки Турции

На международной арене произошла сенсация. Вьетнам показал взрывной рост: продажи туров взлетели на 150%, а доля направления удвоилась (с 5% до 10%). Это связано с расширением авиаперевозки.

Турция: Лидерство сохраняет, но рост замедлился до 5% (доля — 57%).

Египет: Динамично растет (+15%), занимая 12% рынка.

Абхазия: Единственный, кто показал спад (-5%).

«Азия продолжает набирать долю. Тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер», — отмечают в АТОР.

Въездной туризм: Китай и «новые друзья»

Иностранный турпоток в Россию пока отстает от прошлогодних показателей на 10%. Однако география меняется: Китай обеспечивает половину всех бронирований, а поток из Турции у ряда операторов вырос в 4–5 раз. Также активно растет Юго-Восточная Азия.