Конец эпохи «мидл-менеджмента»: почему компании массово сокращают прослойку управления

В 2025 году бизнес взял на вооружение новый мощный тренд — delayering, или сокращение уровней иерархии. Консалтинговая компания Regroup в обзоре HR Efficiency Benchmarks 2026 зафиксировала, что компании целенаправленно избавляются от руководителей среднего звена, чтобы оптимизировать расходы и повысить скорость принятия решений, сообщает газета "Ведомости".

Число таких управленцев в опрошенных компаниях снизилось на 4% (для сравнения, в прошлом году падение составило лишь 1.4%). Важно отметить, что речь не идет о массовых увольнениях: компании просто не ищут замену уходящим с этих позиций сотрудникам.

Кто попал под раздачу и почему это происходит?В исследовании приняли участие 119 компаний из различных секторов: IT, финансы, ритейл, производство и другие. Руководители среднего звена составляли 14.1% от их общей численности.

Основные причины тренда:

Скорость: Упрощение структуры позволяет быстрее передавать информацию от топ-менеджмента к исполнителям, минуя бюрократические прослойки.

Ответственность: Компании стремятся наделить бóльшей автономией и ответственностью линейных сотрудников, делая команды более самостоятельными.

Экономия: Сокращение одного управленческого уровня дает ощутимую экономию на фонде оплаты труда и административных расходах.

Этот процесс сигнализирует о фундаментальном сдвиге: бизнес больше не видит смысла в громоздких иерархиях и делает ставку на гибкость и эффективность плоских структур.

Этот тренд разворачивается на фоне уникального для современной России вызова — острого дефицита рабочей силы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» заявила, что регулятор внимательно следит за рынком труда.

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было», — подчеркнула глава ЦБ.

По её словам, нехватка персонала оказывает давление на всю экономику, в частности, разгоняя инфляцию через рост зарплат. Эта ситуация напрямую влияет на решения по ключевой ставке.