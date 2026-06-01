Средний чек россиян на спорт вырос на 11,8% и достиг 2628 рублей

За январь-апрель 2026 года совокупные траты россиян на спорт и активный досуг выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма покупки достигла 2628 рублей, увеличившись на 11,8%. Об этом говорится в опубликованном в преддверии благотворительного забега «СберПрайм Зелёный Марафон» исследовании Сбер2B Аналитики, проведённом на основе агрегированных и обезличенных данных Сбера.

Наибольшая доля расходов пришлась на услуги спортивных клубов и фитнес-залов — 46% от всех трат на спорт. Ещё 22,6% — на спортивную одежду, а 17,3% трат ушло на спорттовары. Расходы на профессиональные спортивные клубы составили 7%, на спортивные лагеря — 2,6%, на танцевальные школы и студии — 2%, на веломагазины — 1,2%, на боулинг и бильярд — 1,2%.

Почти во всех рассматриваемых категориях пик расходов пришёлся на январь.

Самый высокий средний чек зафиксирован в веломагазинах — 4647 рублей, магазинах спортивной одежды — 3641 рубль, а также в танцевальных школах и студиях — 2874 рубля. При этом самыми быстрорастущими по среднему чеку стали спортивные лагеря (+19%), спортивные клубы (+17,6%) и боулинг-клубы (+15,1%).

Большинство покупателей (63,2%) имеют доход выше 70 тыс. рублей в месяц.

По доходу распределение людей, тратящих на спорт, следующее:

менее 30 тыс. руб. — 10,9% 30—50 тыс. руб. — 14,2% 50—70 тыс. руб. — 11,8% 70—100 тыс. руб. — 20,2% 100—130 тыс. руб. — 13,5% 130—230 тыс. руб. — 16,7% более 230 тыс. руб. — 12,8%

Мужчины обеспечили 53,3% всех расходов на спорт и активный досуг, однако в отдельных категориях различия между мужчинами и женщинами выражены сильнее. Женщины преобладают среди клиентов танцевальных школ и студий: 76% клиентов и 78,6% трат. Мужчины заметно преобладают в бильярд-клубах — 79,3% клиентов и 82,5% трат, магазинах спортивных товаров — 73,7% клиентов и 74,2% трат, а также в веломагазинах — 71,7% клиентов и 71,1% трат.

Наиболее крупная возрастная группа покупателей — люди 35–44 лет. По возрастам распределение людей, тратящих на спорт, следующее:

18—24 — 7,6 % 25—34 — 16,9 % 35—44 — 39,8 % 45—54 — 22,5 % 55—64 — 9,8 % 65+ — 3,3 %

При этом досуговые активности более популярны у молодёжи. На возрастную группу 18–34 года приходится 42,5% клиентов бильярд-клубов и 30,9% посетителей боулинга. Покупатели старше 55 лет заметно представлены среди покупателей спортивных товаров — 22,1%, а также среди клиентов веломагазинов — 17,1%.

Самый высокий средний чек на спорт зафиксированы в столичных и северных регионах. Топ-5 сформировали Москва со средним чеком 3428 рублей, Санкт-Петербург (2886 рублей), Чукотский АО (2812 рублей), Тюменская область (2680 рублей), Московская область (2670 рублей).