10% проверок с воздуха: как власти расширяют контроль над гражданами с помощью беспилотников

В правительстве создают рабочую группу, чтобы решить судьбу беспилотников в сфере контроля. Уже к концу года ведомства должны проводить 10% проверок с помощью БПЛА. Но самый спорный вопрос — возможность автоматического назначения штрафов на основе одних лишь данных с дрона, без выезда на место.

Пока БАС для контроля используют в основном две службы — Росреестр и Россельхознадзор (95% от общего числа таких мероприятий). С их помощью, к примеру, выявляются нецелевое использование участков, самозахват территорий, незаконные свалки. В ветеринарном контроле дроны фиксируют нарушения норм содержания скота, в фитосанитарном — позволяют обнаружить карантинные растения и очаги заболеваний на сельхозугодиях. В Минэкономики пояснили “Ъ”, что сейчас собирают данные об общем количестве применяемых беспилотников. Известно, впрочем, что в распоряжении Росреестра есть 178 таких аппаратов.

На 2026 год поставлена задача провести в итоге не менее 10% мероприятий с применением БАС (там, где это возможно).

«Развитие дистанционных форм контроля направлено на повышение эффективности работы инспекторов и точности принимаемых решений. В частности, беспилотные летательные аппараты позволяют контролеру обследовать обширные и труднодоступные территории за короткий отрезок времени»,— отмечают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там поясняют, что возможность применения беспилотников в сфере контроля нормативно уже закреплена, и теперь усилия будут направлены на оснащение ведомств, обучение операторов и расширение практики применения БАС, «в том числе для точечной доработки регулирования».

Поясним, что согласно «дорожной карте», утвержденной Белым домом, уже до конца июня этого года семь ведомств (Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз, Росреестр) должны внести изменения в положения, закрепляющих их право на такой вид контроля, а также утвердить список признаков нарушений, выявляемых при помощи БАС.

Пока Минэкономики совместно с другими ведомствами определило три основных сценария применения дронов в зависимости от полноты собранных данных и наличия правовых оснований.

Первый (самый приоритетный) — выявление признаков нарушений и последующее проведение проверок.

Второй — выдача предписания об устранении нарушения на основании полученных дронами данных, признаваемых «достаточными».

Третий сценарий — наиболее сложный (сейчас он только прорабатывается) — это вынесение постановления об административном нарушении без проведения контрольных мероприятий (то есть только на основании материалов, полученных с беспилотников).

Как уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко, данные, полученные с применением БАС, сейчас могут использоваться для выявления нарушений, по которые предусмотрена административная ответственность, но механизма вынесения «автоматических» штрафов пока нет. По словам источника “Ъ”, возможность применения БАС для назначения штрафов потребует доработки как законодательной базы, так и технических возможностей беспилотников, а также корректной обработки полученных данных алгоритмами искусственного интеллекта.

Венера Петрова, Анна Королева