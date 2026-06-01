Гиганты на 2 триллиона: крупнейшие пенсионные фонды России начали переговоры о слиянии

Крупнейшие игроки на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления» и «ВТБ Пенсионный фонд» — начали переговоры о возможном объединении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника в финансовом секторе.

По данным издания, идея концептуально поддержана, однако окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются. Главная цель инициативы — создание мощного инвестиционного ресурса.

Что известно о сделке:

Масштаб: Объединение активов позволит создать фонд с капиталом минимум в 2 триллиона рублей.

Механизм: Рассматривается вариант интеграции активов в единую структуру с пропорциональным распределением долей владения.

Сроки: Юридическая интеграция таких гигантов — процесс небыстрый. По оценкам экспертов, он может занять более полутора лет, а сама подготовка к сделке — около девяти месяцев.

На начало 2026 года, по данным Банка России, тройка лидеров рынка выглядела так: первое место занимал «ВТБ Пенсионный фонд», второе — «Газфонд Пенсионные накопления», третье — «Благосостояние».