Только 22% иркутян считают детство современных детей счастливее своего

Лишь 22% жителей Иркутска полагают, что современные дети живут счастливее, чем они сами в юные годы, показал опрос SuperJob. Противоположной точки зрения придерживаются 50% респондентов, еще 28% затруднились с ответом.

«Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее», – приводят организаторы опроса типичные аргументы участников.

С возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной: среди граждан старше 45 лет 57% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Родители в 32% случаев оценивают детство нынешних детей как более счастливое против 12% среди бездетных.

Участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (31%), чем респонденты с высшим образованием (19%). Опрос проведен в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня.