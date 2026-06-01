Рынок на дне: почему российские акции вернулись к ценам октября и что будет дальше

Рынок в красной зоне: почему российские акции падают и что спасёт инвесторов? Российский фондовый рынок откатился к уровням годовой давности. Инвесторы напуганы геополитикой и дешёвой нефтью, а акции крупнейших компаний теряют в цене. Но есть и хорошие новости: аналитики ждут рекордной прибыли корпораций и предсказывают скорый отскок.

На российском рынке акций наблюдается снижение котировок: индексы опустились к уровням октября прошлого года. Настроения инвесторов ухудшились из-за эскалации конфликта вокруг Украины и падения мировых цен на нефть. Поскольку нефтегазовые компании занимают около 40% в индексах, их падение на 4% оказало существенное давление на рынок.Более 10% стоимости потеряли акции «Самолёта», Whoosh, SFI, «Мечела», «Россетей» и ВТБ, поясняет эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин.

«Последний [ВТБ] несколько разочаровал рынок планируемой дополнительной эмиссией акций. Дивиденды банка по итогам 2025 года составят 25% от чистой прибыли, что, в общем-то, и было базовым прогнозом участников рынка».

Максим Шеин обращает внимание на консенсус-прогноз аналитиков инвестиционных домов, который предполагает существенный рост чистой прибыли отечественных нефинансовых компаний по итогам 2026 года. Совокупная прибыль компаний, входящих в индекс Мосбиржи, как ожидается, составит 6,2 триллиона рублей против 4 триллионов в 2025 году.

«Это довольно оптимистичное предположение, учитывая, что процентные ставки продолжают оказывать давление на финансовый результат корпораций, — считает эксперт. — При этом рост выручки ожидается до отметки 58 триллионов, что на 7 триллионов рублей выше прошлогоднего уровня. И это прирост примерно на 13%, что в общем сопоставимо с уровнем инфляции, который, согласно опросам ЦБ, ожидает население».

Наибольший прирост выручки прогнозируется, традиционно, у «Яндекса» и «Озона», также более 30% прироста выручки аналитики ждут от «Норникеля», «Полюса» и ЮГК. По «Северстали», ММК и НЛМК прирост показателей ожидается на уровне 6%.

На облигационном рынке изменений практически нет: уже месяц индекс RGBI полной доходности стоит на месте.

Следующее заседание Центробанка по ставке пройдёт 19 июня, и, возможно, за неделю до него произойдёт некоторое оживление на рынке ОФЗ. «Так было всё время в этом году. Облигационный индекс прибавлял в среднем 2% накануне объявления ключевой ставки. Ожидается, что регулятор понизит ставку на очередные 50 базисных пунктов до 14%», – резюмирует эксперт.