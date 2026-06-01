«Катастрофический сценарий»: эксперт БКС оценил шансы индекса Мосбиржи упасть ниже 1800 пунктов

Что будет с российским рынком акций в случае затяжного конфликта и отмены дивидендов? Аналитик Максим Шеин дал честный ответ на главные страхи инвесторов. Спойлер: дно мы уже видели. Но почему экономика не растёт даже с учётом рекордной прибыли компаний? Эксперт объясняет, что мешает рынку взлететь и почему «длинные деньги» стали главной проблемой.

Эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин считает, что повторение катастрофического падения 2022 года маловероятно.

«Сейчас индекс Мосбиржи торгуется с мультипликатором P/E около 4. Это дисконт около 33% к историческим средним. Пока компании генерируют прибыль, отказ от дивидендов лишь частично снижает инвестиционную привлекательность», — поясняет он.Эксперт напоминает, что исторический минимум в 1800 пунктов был достигнут в условиях паники. «Уход ниже этих уровней сейчас выглядит очень маловероятным».

Что мешает росту?

Второй по популярности вопрос: почему рынок не растет взрывными темпами, несмотря на прибыль компаний, и что мешает росту экономики? По мнению Шеина, для роста необходимы инвестиции, а для них — «длинные деньги» и низкие ставки.

«Длинные деньги — это прежде всего пенсионные накопления. Однако накопительная пенсионная система в России была фактически свёрнута. Те меры, которые сейчас предпринимаются для формирования длинных денег, выглядят слишком небольшими относительно масштаба проблемы. Сейчас вопрос решается в основном через субсидирование ставок. Минфин берёт на себя процентный риск и поддерживает отдельные отрасли льготным финансированием», — поясняет он.

Но доступ к таким программам часто получают компании с сильными лоббистскими возможностями, а эффективность инвестиций при этом остаётся не самой высокой. В результате темпы экономического роста в России остаются слабыми.

«ЦБ, в свою очередь, реагирует на искажение процентных ставок сохранением высоких реальных ставок. Похожая ситуация наблюдается, например, в Бразилии: высокие субсидии, дефицит бюджета, повышенная инфляция и слабые темпы роста экономики», — резюмирует эксперт.