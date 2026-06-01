Инфляция вернулась: почему цены в России выросли на 0,7% за неделю и при чем тут ключевая ставка

Цены снова пошли вверх: в России недельная инфляция сменила дефляцию впервые за долгое время
28 мая 2026

В России завершился период дефляции: с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,33%.

Несмотря на этот скачок, аналитики не видят поводов для паники. По словам эксперта БКС «Мир инвестиций» Максима Шеина, инфляционные процессы пока развиваются в рамках прогнозов.

«Коллеги предполагают, что цикл снижения ключевой ставки продолжится. Темпы дезинфляции должны сохраниться, и на ближайшем заседании регулятор, вероятно, снова снизит ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.)», — отмечает эксперт.

Это означает, что Банк России сохраняет курс на смягчение денежно-кредитной политики, несмотря на недельный рост цен.


