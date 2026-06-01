29% компаний Иркутской области повысили оклады сотрудникам в первом полугодии 2026 года

Около трети компаний Иркутской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников в первой половине 2026 года, выяснили аналитики hh.ru. Еще 63% работодателей сохранили уровень окладов на прежнем уровне.

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли (50% организаций), производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). До конца 2026 года еще 21% компаний региона планируют повысить оклады.

В целом по стране фиксированную часть заработной платы подняли 33% компаний. Среди отраслей, где оклады выросли, также оказались медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор и нефтегазовая отрасль (по 36%). В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний. Увеличивать зарплаты во втором полугодии прежде всего намерены отрасли энергетики и продуктов питания.

Топ-10 отраслей, в которых до конца 2026 года вырастут оклады сотрудников по версии hh.ru: