29% компаний Иркутской области повысили оклады сотрудникам в первом полугодии 2026 года

Около трети компаний Иркутской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников в первой половине 2026 года, выяснили аналитики hh.ru. Еще 63% работодателей сохранили уровень окладов на прежнем уровне.

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли (50% организаций), производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). До конца 2026 года еще 21% компаний региона планируют повысить оклады.

В целом по стране фиксированную часть заработной платы подняли 33% компаний. Среди отраслей, где оклады выросли, также оказались медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор и нефтегазовая отрасль (по 36%). В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний. Увеличивать зарплаты во втором полугодии прежде всего намерены отрасли энергетики и продуктов питания.

Топ-10 отраслей, в которых до конца 2026 года вырастут оклады сотрудников по версии hh.ru:

  • Энергетика – 43% от всех в отрасли
  • Продукты питания 42%
  • Образовательные учреждения 36%
  • Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 34%
  • Услуги для населения 34%
  • Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 33%
  • Тяжелое машиностроение 33%
  • Финансовый сектор 33%
  • Медицина, фармацевтика, аптеки 32%
  • Перевозки, Перевозки, логистика, склад, ВЭД, склад, ВЭД 31%

