Крупные банки опустили ставки по ипотеке на частные дома: рынок готовится к летнему буму

Постепенное снижение ключевой ставки Банка России повлекло за собой постепенное снижение ставок по рыночным программам ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Финансовые организации и девелоперы фиксируют взрывной рост заявок и предупреждают: сезонное окно возможностей для заемщиков сокращается.

Одним из первых о переломе тренда заявил ВТБ. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, май 2026 года продемонстрировал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке связывают это с уходом выжидательной позиции граждан. «Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что клиенты больше не ждут идеального момента. Заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать. Главное — не упустить сезон», — прокомментировал ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. C 1 июня банк вновь снизил ставки на ИЖС.

Пройдя пиковые значения на уровне 21–22% годовых в начале года, рыночные ставки по кредитам на строительство домов к концу весны опустились в диапазон 18–19,5%. Основной драйвер — адаптация банков к ожиданиям по траектории ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. Снижение составило 1,5–3 п.п. с начала года. При сохранении текущего инфляционного тренда к осени участники рынка допускают снижение до 16–18%. Ставки по льготной «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной» остаются заякоренными, банки возобновили активные выдачи, сделав эскроу-счета обязательным стандартом для подряда.

Аналитики повысили годовой прогноз выдач ипотеки на ИЖС до 580–650 млрд руб., что на 30–40% выше показателей 2025 года. Доля загородного жилья в общем объеме ипотеки может достигнуть рекордных 26–27%. Эксперты предупреждают, что сдерживающим фактором для тех, кто отложит решение на осень, станет рост себестоимости строительства. Ожидается, что во втором полугодии готовые дома и услуги подрядчиков могут подорожать на 5–8% из-за дефицита рабочей силы и удорожания материалов. «Окно возможностей, о котором говорят в ВТБ, действительно существует. Пока ставки перешли в фазу медленного снижения, а стройматериалы не подскочили на пике сезона, заёмщики предпочитают действовать, чтобы зафиксировать стоимость контрактации и успеть возвести дом до холодов», — резюмируют эксперты.

Ранее зампред ЦБ РФ не исключал дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии при замедлении инфляции до 4–4,5%, что может стать дополнительным драйвером для ипотеки. В Госдуме также обсуждаются меры поддержки ИЖС, включая субсидирование инженерной инфраструктуры к участкам.