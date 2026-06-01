Алексей Калуга назначен заместителем губернатора Иркутской области

Заместителем губернатора Иркутской области назначен Алексей Калуга, сообщила пресс-служба правительства региона. Он вступил в должность с 1 июня 2026 года.

«С января этого года и до настоящего времени он занимал пост начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе», – говорится в сообщении.

Алексей Калуга родился в 1971 году в Ставропольском крае, получил два высших образования. Он окончил Владикавказское высшее военное командное Краснознаменное училище имени Кирова МВД РФ и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

Новый заместитель губернатора служил во внутренних войсках МВД России, а также в Росгвардии.