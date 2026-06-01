Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детского праздника

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске прошел масштабный праздник, посвящённый Дню защиты детей, партнером которого выступил Банк Уралсиб. Участниками и зрителями зрелищного мероприятия на Михайловской набережной стали тысячи новосибирцев и гостей города.

Для всех пришедших на праздник была подготовлена яркая и насыщенная программа, в которой было много музыки и развлечений. На главной сцене выступили артисты и творческие коллективы Новосибирска, а по всей территории парка были развернуты игровые зоны и интерактивные площадки. Юным горожанам предложили мастер-классы, конкурсы и развлечения. Помимо финансовой поддержки Банк Уралсиб предоставил подарки для победителей конкурсов. Практически каждый участник городского праздника нашел для себя возможность интересно провести время, смог попробовать себя в творчестве или принять участие в многочисленных активностях.

«Банк Уралсиб уже второй раз становится партнером ежегодного детского мероприятия на Михайловской набережной. Мы рады тому, что здесь состоялся масштабный городской праздник с музыкой, танцами и развлечениями, который подарил отличное настроение жителям и гостям города» – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.