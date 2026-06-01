Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
Все материалы сюжета

Газпрому помешал крепкий рубль

Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, ее EBITDA и чистая прибыль оказались выше консенсуса, притом что выручка почти не изменилась в годовом выражении и составила 2,8 трлн руб.

«Стагнация этого показателя объясняется сокращением экспорта газа. В то же время продажи на внутреннем рынке увеличились на 21% г/г», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, совокупный объем реализации уменьшился на 4% г/г, до 1,2 трлн руб., сформировав около 42% всей выручки Газпрома.

«Продажи электроэнергии увеличились на 26% г/г, продажи нефти сократились на 3% г/г», — приводит данные аналитик. «Скорректированная EBITDA выросла на максимальные за последние три года 16% г/г, до 979 млрд», — сообщает Мильчакова.

«При этом чистая прибыль корпорации упала на 48% г/г, до 345 млрд руб., что было обусловлено главным образом негативным влиянием курсовых разниц в связи с укреплением рубля», — уточняет эксперт.

«Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA (скорр.) снизилась с 2,1 до 1,9, что теоретически не препятствует выплате дивидендов. Свободный денежный поток у Газпрома, по нашим расчетам, утроился и достиг исторического рекорда в 624 млрд руб.», — приводит данные Мильчакова.

«В целом результаты оказались несколько противоречивыми, но их динамика в годовом выражении выглядит достаточно сильно: доходы и EBITDA корпорации восстанавливаются после непростого 2025 года», — считает аналитик.

«Главным сдерживающим рост фактором стали не столько международная конъюнктура или санкции, сколько укрепление рубля. Этот фактор сильно надавил на операционную и чистую прибыль Газпрома, а скорректированная EBITDA показала рост в основном за счет увеличения амортизационных отчислений», — поясняет Мильчакова.

«Корпорация не будет выплачивать дивиденд за 2025 год. Это решение мы считаем правильным с учетом не самых сильных годовых финрезультатов», — подчеркивает эксперт.

«По нашим оценкам, в 2026 году Газпром может увеличить выручку до 11 трлн руб., а скорректированную EBITDA — примерно до 3 трлн руб. (что соответствует ориентиру самой корпорации), чистая прибыль в зависимости от курса рубля может составить 1–1,6 трлн руб.», — прогнозирует Мильчакова.

«Мы подтверждаем таргет по акции Газпрома 160 руб. на горизонте года при рейтинге "покупать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес