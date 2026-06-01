Газпрому помешал крепкий рубль

Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, ее EBITDA и чистая прибыль оказались выше консенсуса, притом что выручка почти не изменилась в годовом выражении и составила 2,8 трлн руб.

«Стагнация этого показателя объясняется сокращением экспорта газа. В то же время продажи на внутреннем рынке увеличились на 21% г/г», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, совокупный объем реализации уменьшился на 4% г/г, до 1,2 трлн руб., сформировав около 42% всей выручки Газпрома.

«Продажи электроэнергии увеличились на 26% г/г, продажи нефти сократились на 3% г/г», — приводит данные аналитик. «Скорректированная EBITDA выросла на максимальные за последние три года 16% г/г, до 979 млрд», — сообщает Мильчакова.

«При этом чистая прибыль корпорации упала на 48% г/г, до 345 млрд руб., что было обусловлено главным образом негативным влиянием курсовых разниц в связи с укреплением рубля», — уточняет эксперт.

«Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA (скорр.) снизилась с 2,1 до 1,9, что теоретически не препятствует выплате дивидендов. Свободный денежный поток у Газпрома, по нашим расчетам, утроился и достиг исторического рекорда в 624 млрд руб.», — приводит данные Мильчакова.

«В целом результаты оказались несколько противоречивыми, но их динамика в годовом выражении выглядит достаточно сильно: доходы и EBITDA корпорации восстанавливаются после непростого 2025 года», — считает аналитик.

«Главным сдерживающим рост фактором стали не столько международная конъюнктура или санкции, сколько укрепление рубля. Этот фактор сильно надавил на операционную и чистую прибыль Газпрома, а скорректированная EBITDA показала рост в основном за счет увеличения амортизационных отчислений», — поясняет Мильчакова.

«Корпорация не будет выплачивать дивиденд за 2025 год. Это решение мы считаем правильным с учетом не самых сильных годовых финрезультатов», — подчеркивает эксперт.

«По нашим оценкам, в 2026 году Газпром может увеличить выручку до 11 трлн руб., а скорректированную EBITDA — примерно до 3 трлн руб. (что соответствует ориентиру самой корпорации), чистая прибыль в зависимости от курса рубля может составить 1–1,6 трлн руб.», — прогнозирует Мильчакова.

«Мы подтверждаем таргет по акции Газпрома 160 руб. на горизонте года при рейтинге "покупать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Наталья Мильчакова.