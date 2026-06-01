На Зеленый марафон в Иркутске собрались более 2,5 тысяч горожан

В Иркутске на о. Юность прошел Зеленый марафон. В этом году наш традиционный забег перерос в настоящий праздник, который объединил любовь к бегу, зажигательную музыку и заботу о экологии.

В Иркутске на старт вышли 800 спортсменов. Самой массовой стала дистанция 4,2 км, покорить которую вышли 660 человек. 100 метров пробежали дети с ментальными особенностями здоровья и спортсмены-колясочники. 10 км преодолели 85 бегунов.

«С 2012 года неизменной остаётся главная миссия нашего события — благотворительная поддержка детей. В этом году у нас двойной юбилей: Иркутск празднует 365-й день рождения, а Сбер — своё 185-летие! В честь этого события мы поставили перед собой амбициозную цель: собрать 185 миллионов рублей на лечение детей с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими тяжёлыми заболеваниями», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбера.

«Хочу поблагодарить Сбербанк за этот масштабный проект. Зелёный марафон стал настоящим праздником для горожан, любителей бега. И, благодаря этому спортивному празднику, наш город становится не только наряднее и зеленее, но и добрее. Важно, что за бегом и спортом стоит такая значимая цель — помощь детям. Это объединяет тысячи иркутян ради общего большого дела», — Андрей Южаков, заместитель председателя Правительства Иркутской области.

По итогам «СберПрайм Зелёного Марафона» на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей Сбер перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами. Ещё более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В этом году 13-й «СберПрайм Зелёный Марафон» объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодолённый участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса.

Более 150 тыс. бегунов по всей стране вышли на старт и суммарно преодолели свыше 1 млн километров. Каждый километр стал частью большого общего дела — помощи детям, которым жизненно необходимо лечение. По итогам акции Сбер перечислит 185 млн рублей на поддержку маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами.