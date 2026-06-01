В Крыму ввели лимит на бензин АИ-95 — Песков обещает скорое решение

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема с ограничениями на продажу бензина в Крыму является актуальной и должна быть решена. По его словам, над решением вопроса работают все уровни власти, передаёт РБК.

Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в Крыму были введены с 30 мая: продажа ограничена до 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В Севастополе подобные меры были введены ранее, 22 мая, на автозаправках сети ТЭС. 29 мая на некоторых АЗС Крыма временно отсутствовал бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщает «Крым 24».

Позднее Аксенов уточнил, что с 31 мая бензин АИ-95 будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.

Минэнерго РФ заявило, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильна и контролируется, а запасы светлых нефтепродуктов достаточны для обеспечения спроса.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что на рынке назревает дефицит. Продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны. Объём неудовлетворённого спроса на АИ-92 составляет 40,98 тыс. тонн, на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн. На рынке отмечается ажиотаж: в Уфе число заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, что требует около 12 тыс. тонн топлива — почти всего дневного объёма продаж этой марки.