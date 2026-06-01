Когда нарушить режим – разрешено. Кот в сапогах снова придет в гости к маленьким пациентам в Иркутске

В Иркутской областной детской клинической больнице (ИОДКБ) для маленьких пациентов прошел праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Сбер подарил сертификат на показы музыкальной сказки «Кот в сапогах» режиссёра Анны Агапитовой театра Пилигримов. Композитор и художественный руководитель театра Константин Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

«Дети должны быть счастливыми — это самое главное. И я хочу сказать огромное спасибо всем взрослым, которые помогают им в этом: верить в будущее, радоваться жизни и знать, что рядом есть близкие люди и друзья. Отдельная, огромная благодарность Юрию Андреевичу и всей команде больницы, которые помогают сделать пребывание детей здесь не просто полезным для здоровья, но и запоминающимся, радостным. Это очень сложно — сочетать лечение со счастьем, но у коллектива ИОДКБ это получается блестяще!», — Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Для ребятишек, которые находятся в больнице, смех и веселье такие же оздоравливающие процедуры, как и медицинские. Каждый год в организации праздников участвует Сбер — самый большой партнер, осуществляющий наши самые смелые мечты», — Юрий Козлов, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный врач ИОДКБ.

Между Байкальским банком и ИОДКБ подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG-повестки и волонтерства. В рамках договоренностей сотрудники Сбера пополняют библиотеку больницы детскими книжками, организовывают показ спектаклей, передают «Коробки храбрости» для маленьких пациентов и высаживают деревья и цветы на территории медицинского учреждения.