Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
Все материалы сюжета

Когда нарушить режим – разрешено. Кот в сапогах снова придет в гости к маленьким пациентам в Иркутске

В Иркутской областной детской клинической больнице (ИОДКБ) для маленьких пациентов прошел праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Сбер подарил сертификат на показы музыкальной сказки «Кот в сапогах» режиссёра Анны Агапитовой театра Пилигримов. Композитор и художественный руководитель театра Константин Артамонов.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка</p>

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

«Дети должны быть счастливыми — это самое главное. И я хочу сказать огромное спасибо всем взрослым, которые помогают им в этом: верить в будущее, радоваться жизни и знать, что рядом есть близкие люди и друзья. Отдельная, огромная благодарность Юрию Андреевичу и всей команде больницы, которые помогают сделать пребывание детей здесь не просто полезным для здоровья, но и запоминающимся, радостным. Это очень сложно — сочетать лечение со счастьем, но у коллектива ИОДКБ это получается блестяще!», — Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка</p>

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

«Для ребятишек, которые находятся в больнице, смех и веселье такие же оздоравливающие процедуры, как и медицинские.   Каждый год в организации праздников участвует Сбер — самый большой партнер, осуществляющий наши самые смелые мечты», — Юрий Козлов, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный врач ИОДКБ.

Между Байкальским банком и ИОДКБ подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG-повестки и волонтерства. В рамках договоренностей сотрудники Сбера пополняют библиотеку больницы детскими книжками, организовывают показ спектаклей, передают «Коробки храбрости» для маленьких пациентов и высаживают деревья и цветы на территории медицинского учреждения.


<p>Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес