Юбилейный тюнинг: остров Юность закрыли от машин и перекрасили «Ракушку»

В преддверии Дня города Иркутск активно прихорашивается. Одним из главных подарков горожанам ко дню рождения стал обновлённый амфитеатр «Ракушка» на острове Юность.

Подрядная организация под контролем специалистов МКУ «Городская среда» вдохнула в площадку новую жизнь. Арт-объект преобразился до неузнаваемости:

Покрашены все кирпичные подпорные стенки, трибуны для зрителей и деревянный настил сцены.

Обновлён купол, служащий визитной карточкой амфитеатра.

Отремонтированы пешеходные лестницы у входов.

Чтобы сделать прогулочную зону ещё комфортнее, на въезде на остров Юность установили шлагбаум, ограничив движение автомобилей.

Но самым милым сюрпризом стали два медведя — символа Иркутска. Подрядчик покрасил скульптуры, которые встречают гостей недалеко от сцены.

«Надеемся, что фигуры понравятся маленьким иркутянам и их родителям», — поделились в МКУ «Городская среда».

Напомним, в 2026 году День города Иркутска, приуроченный к его 365-летию, отметят в ближайшие выходные — 6 и 7 июня. Основные праздничные мероприятия развернутся на шести площадках: в сквере имени Кирова, на площади графа Сперанского, у памятника Александру III, а также на островах Юность и Конный, Нижней набережной и улице Урицкого.