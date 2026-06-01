Скверы, памятники и новые площадки: Руслан Болотов проверил благоустройство Иркутска

В столице Прибайкалья продолжается масштабное обновление общественных пространств по президентской программе «Формирование комфортной городской среды». Мэр Иркутска Руслан Болотов проинспектировал работы в двух скверах: на пересечении улиц Советской и Аэрофлотской, а также в сквере им. Ю.А. Ножикова.

Сквер супругов Базановых

На месте будущего сквера в честь основателей Ивано-Матрёнинской детской больницы уже завершён подготовительный этап. За месяц рабочие выполнили валку аварийных деревьев, выкорчевали пни, демонтировали старый асфальт и бордюры.

Заложен фундамент для памятника Ивану и Матрёне, проложен кабель под наружное освещение, установлены бортовые камни.

Главный врач ИМДКБ Владимир Новожилов отметил, что улица Советская — это «ворота города», и новый сквер станет уютным местом отдыха с лавочками, освещением и зелёными насаждениями. Рядом со сквером будет создана площадка для мероприятий на территории школы №21 по инициативе жителей. Работы ведёт одна подрядная организация, которая опережает график и планирует сдать объект в августе вместо октября.

Сквер имени Юрия Ножикова

Здесь полностью демонтировано старое плиточное покрытие и бордюрный камень, вывезен мусор. Начался монтаж новых бордюров. Проектом предусмотрено обустройство газонов, посадка многолетников, установка скамеек и урн.

Руслан Болотов подчеркнул, что за пять лет в городе создано или благоустроено почти 60 парков и скверов только по федеральной программе, а ещё около 70 идей реализовано благодаря региональным инициативам.

Кроме того, мэр напомнил о продолжающемся до 12 июня голосовании за объекты благоустройства 2027 года. Проголосовать можно на портале Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru.