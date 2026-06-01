За чей счет энергия: владельцев ЦОДов заставят платить за новые электростанции

Инвесторы, строящие центры обработки данных (ЦОД), могут начать самостоятельно финансировать строительство необходимой энергетической инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика», передаёт Интерфакс.

По его словам, обсуждается вопрос участия крупных инвесторов ЦОД в покрытии затрат на генерацию и электросети. Это делается для того, чтобы избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей из-за растущего спроса со стороны IT-сектора.

Ключевые цифры:

Текущая мощность: 1,8 ГВт.

Прогноз к 2030 году: рост до 4,3 ГВт.

Спрос лидеров рынка: только Сберу, Яндексу, Ростелекому и Росатому потребуется около 2 ГВт мощностей.

Для решения проблемы дефицита Минэнерго прорабатывает варианты создания спецплощадок для энергоемких потребителей в удаленных, энергодефицитных регионах.

Напомним, что на фоне энергодефицита с 2025 года действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов Сибири и Северного Кавказа.

В настоящее время смоделированы приоритетные места размещения ЦОД, подготовлен реестр из 140 центров питания в 15 регионах России.