Демография решает всё: карта возраста 40 стран, которая предсказывает экономический крах или взлет

Всемирная книга фактов ЦРУ совместно с Adobe проанализировали демографию 40 крупнейших экономик мира. Результаты, опубликованные порталом Visual Capitalist, наглядно показывают глобальный разрыв между вечно молодыми развивающимися странами и стареющей Европой.

Возраст населения — это не просто цифра в паспорте, а ключевой индикатор экономической мощи. Он напрямую влияет на рынок труда, пенсионную систему и долгосрочные перспективы государства.

Топ самых молодых экономик:

Лидируют страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где средний возраст жителей едва превышает 30 лет:

Филиппины: 26 лет

Израиль, Бангладеш, Индия: около 30 лет

Мексика, Индонезия: 31–32 года

В этом списке ярко выделяются Индия, Бангладеш и Индонезия, которые за счет молодого населения имеют огромный трудовой потенциал.

Эпоха старения: вызов для лидеров

На другом полюсе находятся развитые страны, сталкивающиеся с быстрым ростом числа пожилых граждан. Это увеличивает нагрузку на здравоохранение, но замедляет рост рабочей силы.

Южная Корея: 47 лет

Испания, Италия: почти 48 лет

Япония: 50,2 года (абсолютный лидер по возрасту).

Россия в мировом рейтинге

Средний возраст жителя России составляет 42,3 года. Наша страна делит этот показатель с Францией, занимая место в середине списка (27-е из 40). Мы моложе Канады (42,8), но старше Нидерландов (42,2) и Польши (43,4).