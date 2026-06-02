Транснефть сохранила выручку на уровне прошлого года

Отчет Транснефти за первый квартал выглядит нейтрально. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, сильного роста нет, но бизнес остается устойчивым и предсказуемым.

«Выручка уменьшилась на символическую 0,1% г/г, до 361,2 млрд руб. Операционная прибыль до амортизации и обесценения снизилась на 2,5%, до 154,8 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 2,4%, до 96,7 млрд руб.», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, чистая прибыль снизилась на 8,6% г/г, до 77 млрд руб. «Это связано не с операционными, а с финансовыми результатами и с высокой налоговой нагрузкой. Прибыль до налогообложения сократилась на 6,9% г/г, до 124,5 млрд руб., а налог на прибыль составил 47,5 млрд руб.», — поясняет аналитик.

Эксперт обращает внимание, что по мультипликаторам Транснефть остается одной из самых дешевых защитных бумаг на рынке. «Расчетный P/E LTM составляет примерно 4,7х, EV/EBITDA — около 1,3х, P/BV — около 0,3х», — приводит данные Чернов. «Чистый долг компании отрицательный, что означает чистую денежную позицию. Это важная поддержка для дивидендов и оценки стоимости акций компании», — подчеркивает аналитик.

«Главные драйверы роста — высокая дивидендная доходность, тарифная индексация, сильный баланс, возможное увеличение транзита нефти в Китай через Казахстан и статус инфраструктурной монополии», — считает Чернов. «Если выплаты за 2025 год будут около прошлогодних 198 руб. на акцию, дивидендная доходность к текущим ценам будет близка к 14%», — прогнозирует эксперт.

«По акции Транснефти подтверждаем рейтинг "держать" с таргетом 1600 руб. на ближайшие 12 месяцев. Бумага уже не выглядит глубоко недооцененной после восстановления котировок, но остается интересной как защитная дивидендная история. Для новых покупок лучше ждать просадки ближе к 1350–1370 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — сообщает Чернов.

«Среди основных рисков для вложений в этот актив — высокая налоговая нагрузка, обширная программа капрасходов, санкции и возможное снижение объемов транспортировки», — заключает Владимир Чернов.