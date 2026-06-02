Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
Все материалы сюжета

Транснефть сохранила выручку на уровне прошлого года

Отчет Транснефти за первый квартал выглядит нейтрально. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, сильного роста нет, но бизнес остается устойчивым и предсказуемым.

«Выручка уменьшилась на символическую 0,1% г/г, до 361,2 млрд руб. Операционная прибыль до амортизации и обесценения снизилась на 2,5%, до 154,8 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 2,4%, до 96,7 млрд руб.», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, чистая прибыль снизилась на 8,6% г/г, до 77 млрд руб. «Это связано не с операционными, а с финансовыми результатами и с высокой налоговой нагрузкой. Прибыль до налогообложения сократилась на 6,9% г/г, до 124,5 млрд руб., а налог на прибыль составил 47,5 млрд руб.», — поясняет аналитик.

Эксперт обращает внимание, что по мультипликаторам Транснефть остается одной из самых дешевых защитных бумаг на рынке. «Расчетный P/E LTM составляет примерно 4,7х, EV/EBITDA — около 1,3х, P/BV — около 0,3х», — приводит данные Чернов. «Чистый долг компании отрицательный, что означает чистую денежную позицию. Это важная поддержка для дивидендов и оценки стоимости акций компании», — подчеркивает аналитик.

«Главные драйверы роста — высокая дивидендная доходность, тарифная индексация, сильный баланс, возможное увеличение транзита нефти в Китай через Казахстан и статус инфраструктурной монополии», — считает Чернов. «Если выплаты за 2025 год будут около прошлогодних 198 руб. на акцию, дивидендная доходность к текущим ценам будет близка к 14%», — прогнозирует эксперт.

«По акции Транснефти подтверждаем рейтинг "держать" с таргетом 1600 руб. на ближайшие 12 месяцев. Бумага уже не выглядит глубоко недооцененной после восстановления котировок, но остается интересной как защитная дивидендная история. Для новых покупок лучше ждать просадки ближе к 1350–1370 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — сообщает Чернов.

«Среди основных рисков для вложений в этот актив — высокая налоговая нагрузка, обширная программа капрасходов, санкции и возможное снижение объемов транспортировки», — заключает Владимир Чернов.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес