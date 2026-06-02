Нефть снова приблизилась к $100 за баррель

Цена на нефть марки Brent 1 июня взлетела на 6,11%, до $96,11 за баррель. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, WTI подорожала на 7,14%, до $93,58.

«Таким образом, котировки эталонных сортов вновь приближаются к психологически значимому уровню $100», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, на фоне невнятных заявлений и угроз президента США Дональда Трампа Иран продолжает блокировку Ормузского пролива, хотя при этом обещает беспрепятственный проход танкеров из дружественных ему стран, включая Россию и Китай. «Более того, иранские СМИ сообщают со ссылкой на представителей вооруженных сил страны КСИР, что если Израиль не выведет войска из Ливана, а США не прекратят удары по иранским объектам, то возможна "активизация действий" в Баб-эль-Мандебском проливе, который Иран и его союзники грозятся заблокировать», — уточняет аналитик.

«Напомним, что в случае перекрытия Ираном или поддерживающими Ливан хуситами Баб-эль-Мандебского пролива при том, что Ормузский пролив так и не будет открыт, экспорт нефти из стран Ближнего Востока может почти полностью прекратиться», — подчеркивает Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что Трамп, угрожавший «парализовать» экспорт нефти Ирана, захватив остров Харк, или уничтожить всю энергетику этой страны, погрузив Иран во тьму, пока не исполнил даже близко ни одной из своих угроз. «А это означает, что затягивание конфликта работает на выгоду Ирана в гораздо большей степени, чем США, причем страдать от последствий конфликта будет, видимо, вся мировая экономика», — считает Мильчакова.

«Страны ОПЕК+, которые соберутся на июньское заседание впервые без ОАЭ, рассматривают увеличение добычи нефти на 188 тыс. баррелей в день, но это не позволит сильно снизить цены на нефть, в которых в явной форме уже работает военная премия», — сообщает аналитик.

«На ближайшую неделю прогнозируем цену Brent в рамках $94–99 за баррель, дальнейшие действия со стороны Ирана, если США не пойдут на переговоры, могут вернуть котировку к отметке $100 за баррель и выше», — заключает Наталья Мильчакова.