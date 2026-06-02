Каждое шестнадцатое резюме в Иркутской области в 2026 году разместили подростки

В 2026 году на подростковые резюме приходится 6% от общего числа активных резюме в Иркутской области, подсчитали аналитики hh.ru. Молодые соискатели в возрасте от 14 до 18 лет создали или обновили 16,8 тыс. резюме.

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14-15 лет, а для творческой работы – и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников», — комментирует юрист hh.ru Александр Кузнецов.

Наибольший интерес у подростков вызывает работа официантом или бариста — такие позиции указаны в 11% резюме. Подавляющее большинство соискателей младше 18 лет (94%) предпочитают работать в офисе или на производственной площадке работодателя.

Среди регионов Сибири наиболее высокая активность подростков в поиске работы зафиксирована в Новосибирской области (25,3 тыс. резюме), Иркутской области (16,8 тыс.) и Красноярском крае (16,7 тыс.). Почти треть подростков-соискателей (32%) готовы рассматривать широкий круг предложений на региональном рынке труда. В летние каникулы подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов.