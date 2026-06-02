Юань штурмует рубеж: Рубль падает из-за дефицита валюты и планов Минфина

На открытии торгов в понедельник, 1 июня, рубль продемонстрировал ослабление по отношению к китайской валюте. Пара CNY/RUB достигла двухнедельного максимума в районе 10,675 рубля, после чего последовала коррекция. Тем не менее российская валюта теряет около 1,5% стоимости.

Факторы давления на курс:

  • Ключевым фактором риска для рубля выступает ожидание действий Минфина. В среду ведомство может объявить о значительном увеличении спроса на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила.
  • Дисбаланс: Это усугубит уже существующий дефицит предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, вызванный санкциями и повреждением нефтегазовой инфраструктуры.
  • Рост спроса: Одновременно с этим восстанавливается импорт благодаря активизации бизнеса и потребителей. Дополнительное давление оказывают сезон летних отпусков и постепенное смягчение денежно-кредитной политики вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.

Технический прогноз

В ближайшие торговые сессии пара CNY/RUB способна протестировать уровень 10,74 рубля. Ранее эта отметка выступала сильной поддержкой, но теперь она может стать психологическим барьером для дальнейшего роста курса юаня.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

