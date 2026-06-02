Юань штурмует рубеж: Рубль падает из-за дефицита валюты и планов Минфина

На открытии торгов в понедельник, 1 июня, рубль продемонстрировал ослабление по отношению к китайской валюте. Пара CNY/RUB достигла двухнедельного максимума в районе 10,675 рубля, после чего последовала коррекция. Тем не менее российская валюта теряет около 1,5% стоимости.
Факторы давления на курс:
- Ключевым фактором риска для рубля выступает ожидание действий Минфина. В среду ведомство может объявить о значительном увеличении спроса на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила.
- Дисбаланс: Это усугубит уже существующий дефицит предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, вызванный санкциями и повреждением нефтегазовой инфраструктуры.
- Рост спроса: Одновременно с этим восстанавливается импорт благодаря активизации бизнеса и потребителей. Дополнительное давление оказывают сезон летних отпусков и постепенное смягчение денежно-кредитной политики вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.
Технический прогноз
В ближайшие торговые сессии пара CNY/RUB способна протестировать уровень 10,74 рубля. Ранее эта отметка выступала сильной поддержкой, но теперь она может стать психологическим барьером для дальнейшего роста курса юаня.
