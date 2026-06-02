Новак поручил увеличить поставки бензина из Белоруссии и усилить контроль экспорта

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. В частности, планируется провести консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина в Россию, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием поручений.

Кроме того, обсуждается возможность увеличения выплат по импортному демпферу, включая белорусское топливо. По словам одного из собеседников, изменения в Налоговый кодекс могут быть внесены задним числом — с 1 июня 2026 года.

Механизм получения демпфера при переработке российской нефти за рубежом с последующим импортом топлива в Россию был закреплён законом в ноябре 2025 года. Демпфер компенсирует нефтяным компаниям разницу между доходностью экспорта и внутренней реализацией топлива, делая переработку за рубежом экономически сопоставимой с переработкой внутри страны.



Новак также поручил Минэнерго и Минфину рассмотреть продление действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин до 30 июня 2027 года. Власти планируют обнулить акциз на бензин АИ-95, полученный смешением АИ-92 и октаноповышающих присадок.

Правительство намерено усилить контроль над экспортом нефтепродуктов. Профильным ведомствам поручено подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина сроком на два месяца, включая поставки по межправительственным соглашениям. Обсуждается также возможность полного запрета экспорта дизельного топлива с исключением поставок по межправсоглашениям, сроки пока не определены.

Напомним, с 1 апреля в России действует запрет на экспорт бензина до 31 июля для НПЗ с мощностью более 1 млн тонн в год и трейдеров, чтобы предотвратить дефицит в сезон высокого спроса. Продолжается временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а с 1 июня введено эмбарго на вывоз авиационного керосина до 30 ноября 2026 года.



Власти обсуждают временный запрет транзитных перевозок бензина через территорию России для перенаправления топлива российским потребителям.

Ранее стало известно, что с 3- мая в Крыму были введены ограничения на продажу бензина марки АИ-95: продажа ограничена до 20 литров в одни руки один раз в суткив. В Севастополе подобные меры были введены ранее, 22 мая.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что на рынке назревает дефицит. Продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны.