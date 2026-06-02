Жители Иркутской области подали более 14 тысяч заявлений на самозапрет кредитов в мае

Жители Иркутской области в мае 2026 года подали 14,14 тысячи заявлений на установку самозапрета на кредиты и 5,25 тысячи заявлений на его снятие, сообщает Объединённое Кредитное Бюро. За всё время работы сервиса в регионе оформлено 431,16 тысячи самозапретов и 58,99 тысячи снятий, что вывело Приангарье на 17-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

Среди соседних с Иркутской областью регионов Новосибирская область заняла 12-е место в России, жители которой подали в мае 17,46 тысячи заявлений на постановку самозапрета и 5,17 тысячи на снятие. Красноярский край расположился на 13-й строчке с показателями 17,20 тысячи и 5,56 тысячи соответственно, а Республика Бурятия оказалась на 46-м месте – 5,30 тысячи заявлений на установку и 2,59 тысячи на снятие.

Лидерами рейтинга стали Москва (57,21 тысячи заявлений на постановку в мае), Московская область (41,07 тысячи) и Санкт-Петербург (29,61 тысячи).

Аутсайдерами оказались Ненецкий автономный округ, занявший последнее, 85-е место с 0,15 тысячи заявлений на установку, Чукотский АО и Республика Ингушетия.

«В мае спрос на услугу снизился. Граждане подали 750,1 тыс. заявлений на установку самозапрета (–27,7% к апрелю) и 229,8 тыс. – на его снятие (–3,6% к апрелю)», – говорится в данных Объединённого Кредитного Бюро.

В возрастной структуре больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества граждан с этим статусом, тогда как доля молодёжи до 25 лет составляет 9,5%, а граждан старше 65 лет – 18,0%. Услуга позволяет гражданам добровольно ограничить себе возможность брать кредиты и займы, что служит дополнительной защитой от мошеннических действий.