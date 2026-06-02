«Иркутскэнергосбыт» запустил чат-бот в мессенджере Max

«Иркутскэнергосбыт» расширяет цифровые сервисы: теперь клиенты могут выполнять все основные действия, не выходя из мессенджера Max. Через чат-бот можно задать вопрос, передать показания счётчиков, оплатить счёт, скачать квитанцию и управлять несколькими лицевыми счетами.

Новый бот работает круглосуточно, пошагово проводит пользователя и запоминает введённые данные, что позволяет выполнять операции полуавтоматически. Чтобы воспользоваться ботом, достаточно перейти по ссылке, открыть чат и следовать подсказкам. Обращаться за помощью через нового бота могут все авторизованные пользователи личного кабинета «Иркутскэнергосбыт» из Иркутской области.

— Наша цель — быть максимально клиентоориентированными и не отставать от современных цифровых реалий. Мы понимаем, что важно не только предоставить услугу, но и поддерживать непрерывный контакт с людьми в удобном для них формате. Поэтому ищем новые площадки и инструменты, чтобы взаимодействие с компанией было комфортным и предсказуемым для каждого жителя, — Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт».



Одновременно с запуском бота компания провела комплексное обновление цифровых платформ: обновлён официальный сайт и личный кабинет, изменена навигация и улучшен интерфейс. Также напоминаем: появилась новая версия мобильного приложения «Иркутскэнергосбыт». Если при запуске приложения возникают трудности, откройте магазин приложений и проверьте наличие обновления.