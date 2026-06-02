«Франко-британский пиратский тандем»: Захарова обвинила Париж и Лондон в нарушении морского права

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой действий Франции и Великобритании в связи с задержанием российского судна «Тагор» в открытом море.

31 мая 2026 года французские военные при поддержке британских сил остановили судно «Тагор», следовавшее из Мурманска в Камерун. Инцидент произошел более чем в 400 морских милях от побережья Бретани. Судно шло практически без груза. Поводом для задержания послужило обвинение в использовании «ложного» флага.

Посольство РФ во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах инцидента и принимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан — членов экипажа.

В своем заявлении Мария Захарова назвала действия французских властей «очередным примером европейского правового нигилизма». Она подчеркнула, что ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву безосновательны, так как принудительное изменение маршрута и конвоирование судна в порт не предусмотрены международными договорами.

«Международное морское право позволяет остановить и досмотреть судно в строго ограниченных случаях, но не конвоировать его из зоны свободы судоходства», — заявила представитель МИД в своём телеграм-канале.

Захарова также отвергла ссылки президента Франции Эммануэля Макрона на «международные санкции», напомнив, что таковыми являются только меры, утвержденные Советом Безопасности ООН. Односторонние ограничения ЕС, по её словам, «могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема».

В заключение представитель МИД предупредила, что подобные действия создают опасный прецедент:«Перенос борьбы с "удобными" флагами в открытое море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству».