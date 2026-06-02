Прокуратура пресекла незаконное отчуждение земель в Прибайкальском нацпарке

В Иркутской области Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного оформления земельных участков Прибайкальского национального парка в частную собственность. В результате прокурорского вмешательства пресечено незаконное отчуждение заповедных земель.

«Прокурор обратился в суд с иском о признании права собственности на земельные участки отсутствующим и снятии их с государственного кадастрового учета», – сообщили в надзорном ведомстве.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. В результате принятых мер пресечено незаконное отчуждение земель заповедной территории общей площадью более 4 900 квадратных метров.

Проверка проводилась Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках надзора за исполнением законодательства об особо охраняемых природных территориях. Прибайкальский национальный парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения.