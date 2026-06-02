«Наказание будет неотвратимым»: Путин провел совещание по расследованию теракта в Старобельске

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ходу расследования атаки на колледж в Старобельске и мерам поддержки пострадавших. Глава государства подчеркнул, что наказание виновным в этом преступлении будет неотвратимым, передаёт газета "Ведомости".

Перед началом совещания Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать максимальную поддержку всем, кто столкнулся с трагедией. Он назвал произошедшее «кровавым преступлением украинской хунты».

Ключевые факты и поручения:

Жертвы: В результате атаки погиб 21 воспитанник колледжа, 42 человека получили ранения.

Расследование: Президент поручил генпрокурору Александру Гуцану и главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку и доложить о ходе работы по выявлению преступников.

Ответные меры: 25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по объектам на Украине в качестве ответа на теракт.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что для удара ВСУ использовали 16 беспилотников. Атака на учебный корпус и общежитие, где находились 86 подростков, произошла в ночь на 22 мая. По данным Следственного комитета, удары наносились целенаправленно по гражданским объектам.