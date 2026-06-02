Налоговый тупик: почему бизнес просит Путина остановить реформу НДС и к чему это приведет

Общероссийская организация «Опора России» обратилась к президенту и председателю правительства с просьбой приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС. По мнению бизнеса, текущая нагрузка на микробизнес чрезмерна, а последствия реформы могут быть разрушительными, сообщает газета "Ведомости".

Ключевые аргументы бизнеса:

Чрезмерная нагрузка: Президент «Опоры» Александр Калинин сравнивает российскую систему с китайской, где ставка НДС для малого бизнеса составляет около 1%. В России же предприниматель может платить 6% по УСН плюс 5% НДС, что в сумме дает 11% с оборота.

Бюджетный эффект сомнителен: По оценкам организации, даже с появлением 245 000 новых плательщиков НДС, ожидаемые бюджетом 200 млрд рублей дополнительных доходов не будут собраны. Значительная часть налога уйдет в зачет у крупного бизнеса.

Риски для экономики: Снижение порога провоцирует кассовые разрывы, рост банкротств и переход компаний на «серые» схемы. Кроме того, расходы на бухгалтерию удваиваются (с 10 000 до 20 000 рублей в месяц).

Изначально порог для уплаты НДС составлял 60 млн рублей. В этом году он был снижен до 20 млн рублей. Бизнес просит закрепить эту планку хотя бы на три года, так как у налоговых органов достаточно инструментов для борьбы с искусственным дроблением компаний.

«Если лимит снизят до 15 млн рублей, из режима УСН выпадет самый уязвимый сегмент — микробизнес», — отмечают эксперты. Бизнес-сообщество опасается, что мера, задуманная для борьбы с дроблением, даст обратный эффект: сдерживание оборотов и уход в самозанятость.