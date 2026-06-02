«Отельеры бьют тревогу»: почему в России замедлился рост гостиничного рынка

Российский рынок гостиничных услуг, демонстрировавший уверенный рост в 2025 году, начал замедляться. По данным консалтинговых компаний NF Group и Umbrella Consulting Group (UCG), в январе – апреле 2026 года в стране открылось около 2000 новых номеров. Этот показатель сопоставим с прошлым годом, однако темпы развития сегмента начали снижаться: если в начале 2025 года прирост номерного фонда составлял 43,8%, то сейчас динамика стала околонулевой, сообщает газета "Ведомости".

Причины замедления

Эксперты выделяют два ключевых фактора, тормозящих развитие отрасли:

– Отмена льгот: С 2026 года была отменена нулевая ставка НДС для строительства гостиниц, что сделало новые проекты менее рентабельными.

– Дорогие кредиты: Высокая ключевая ставка ограничивает доступ девелоперов к заемному финансированию, необходимому для реализации крупных проектов.

Кризис загрузки: как Москва стала индикатором рынка

Особенно показательной стала ситуация в Москве. В 2025 году столичный гостиничный рынок впервые с 2019 года столкнулся со снижением загрузки. По данным Hotel Advisors и Nikoliers, в первой половине 2025 года средняя загрузка гостиниц уменьшилась на 3,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Снижение загрузки отелей Москвы до 70% по итогам первого полугодия является значимым индикатором для рынка. Основной причиной стал рост средних цен на размещение», — отметил Олег Германенко, руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers.

«Отечественные туристы ищут более бюджетные альтернативы, такие как краткосрочная аренда квартир. Бизнес-сегмент также оптимизирует расходы. В текущих условиях гостиницы будут корректировать цены и улучшать сервис».

Эксперты связывают это с эффектом высокой базы 2024 года и продолжающимся ростом цен. Наибольшее падение зафиксировано в сегменте 3 звезды (минус 7,8 п.п. до 70,6%), в то время как в сегменте 4–5 звезд снижение было менее драматичным (до 73% и 66% соответственно).

Падение доходности

Замедление темпов строительства происходит на фоне ухудшения операционных показателей. В Москве в I квартале 2026 года средняя стоимость номера (ADR) упала на 1,6% до 10 133 рублей, что стало первым снижением за шесть лет. По прогнозам UCG, доход на доступный номер (RevPAR) по итогам года может сократиться на 5–8%.

«Удержание темпов на прежнем уровне — это уже результат с учетом текущей конъюнктуры», — резюмируют аналитики.