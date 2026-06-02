Как диспансеризация удвоила выявление рака

В 2025 году система диспансеризации в России показала рекордный рост эффективности. Согласно проекту закона об исполнении бюджета ФОМС, в ходе профилактических осмотров было впервые выявлено 49 618 случаев онкологических заболеваний. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, что составляет около 8,3% от общего числа новых диагнозов в стране (свыше 600 000 случаев), сообщает газета "Ведомости".

Ключевые цифры:

Выявлено: 49 618 новых случаев рака.

Выплаты врачам: Объем стимулирующих выплат за обнаружение онкологии также удвоился и составил 110 млн рублей.

Стоимость одного случая: По постановлению правительства, за каждый выявленный случай медработник получает 1000 рублей.

Проблема мотивации

Несмотря на рост финансирования, эксперты и врачи называют размер выплат «символическим». Расчеты показывают, что на выявленные случаи было потрачено около 49,6 млн рублей. При этом фактические расходы фонда составили 110 млн рублей, а неиспользованный остаток — почти 60 млн рублей. Это говорит о том, что либо система выплат работает неэффективно, либо стимул в 1000 рублей недостаточен для активной работы врачей.

Тем не менее, онкологи подчеркивают важность раннего выявления. Диспансеризация позволяет обнаружить болезнь до появления тяжелых симптомов, что значительно повышает шансы на успешное лечение.