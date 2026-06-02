Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор с 2 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении. Решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных объектов при поставках армянских фруктов в Россию.

«Участившиеся случаи обнаружений свидетельствует о последствиях ликвидации Министерства сельского хозяйства Армении, в результате структурной реформы полномочия были возложены на Министерство экономики. Можно полагать, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями», — отмечают в ведомстве.

Ограничения коснулись плодов косточковых культур: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов, а также свежего винограда. Запрет распространяется и на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС.

Россельхознадзор неоднократно направлял армянской стороне информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции. Сложившаяся ситуация, по мнению ведомства, ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ государственной поддержки промышленного садоводства и виноградарства в РФ. Ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.