«Поставки уже идут»: ОАК начала передавать заказчикам новые российские самолеты Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к поставкам пассажирских самолетов Ту-214. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. Это событие стало итогом масштабной работы по импортозамещению и сертификации обновленной модели, сообщает ТАСС.
Ключевые факты о самолете:
- Класс: Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер.
- Дальность полета: До 4,5 тыс. км.
- Вместимость: До 210 пассажиров.
- Оснащение: Самолет оснащен отечественными двигателями ПС-90А и полностью российской системой предупреждения столкновений.
Путь к серийному производству
В декабре 2025 года Росавиация одобрила главное изменение типовой конструкции самолета после успешных испытаний с заменой всех импортных комплектующих на отечественные аналоги. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявлял, что полномасштабное серийное производство планируется начать поэтапно после завершения доработок к 2026 году.
Ранее руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал планы увеличить ежегодный выпуск Ту-214 до 20 единиц к 2028–2029 годам, подчеркнув модернизацию Казанского авиационного завода для этих целей.