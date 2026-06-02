«Поставки уже идут»: ОАК начала передавать заказчикам новые российские самолеты Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к поставкам пассажирских самолетов Ту-214. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. Это событие стало итогом масштабной работы по импортозамещению и сертификации обновленной модели, сообщает ТАСС.

Ключевые факты о самолете:

Класс: Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер.

Дальность полета: До 4,5 тыс. км.

Вместимость: До 210 пассажиров.

Оснащение: Самолет оснащен отечественными двигателями ПС-90А и полностью российской системой предупреждения столкновений.

Путь к серийному производству

В декабре 2025 года Росавиация одобрила главное изменение типовой конструкции самолета после успешных испытаний с заменой всех импортных комплектующих на отечественные аналоги. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявлял, что полномасштабное серийное производство планируется начать поэтапно после завершения доработок к 2026 году.

Ранее руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал планы увеличить ежегодный выпуск Ту-214 до 20 единиц к 2028–2029 годам, подчеркнув модернизацию Казанского авиационного завода для этих целей.