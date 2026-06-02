«Топливо закончилось»: почему в России ввели эмбарго на экспорт авиакеросина

Правительство России ввело временный запрет на вывоз авиакеросина до 30 ноября для стабилизации внутреннего рынка. Это решение последовало за ограничениями на экспорт бензина и дизельного топлива и вызвано стремительным ростом оптовых цен, которые с конца февраля взлетели более чем на 33%, достигая 110 тыс. рублей за тонну, сообщает "Коммерсант".

Причины кризиса

– Дефицит предложения: По данным участников рынка, предложение авиатоплива практически отсутствует. На торгах 1 июня была реализована всего одна партия объемом в три железнодорожные цистерны на всю страну.

– Экспортная ориентация: Ключевой поставщик — комплекс НОВАТЭКа в Усть-Луге — ориентирован исключительно на зарубежные рынки и не может перенаправить объемы внутрь страны.

– Геополитика: Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост мировых цен на топливо на 68% с начала года.

Последствия для авиакомпаний

Ситуация стала критической: авиакомпании получили уведомления о невозможности заправки самолетов в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Хотя Минтранс заявляет об отсутствии дефицита, эксперты называют действия правительства «работой на опережение».

Главной угрозой для отрасли остается возможная отмена демпферного механизма. Авиакомпании опасаются, что правительство использует эмбарго как повод прекратить выплаты компенсаций, которые в апреле составили рекордные 24 млрд рублей. Снижение выплат по демпферу в прошлом году уже негативно сказалось на прибыли перевозчиков.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. В частности, планируется провести консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина в Россию.