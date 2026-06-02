Более четверти всех ипотечных сделок за первые пять месяцев 2026 года проведены с привлечением средств материнского капитала

В честь Всемирного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, аналитики Домклик выяснили, насколько востребован материнский капитал при покупке недвижимости, а также составили портрет среднестатистической мамы-заёмщицы.

Россияне активно используют маткапитал для покупки жилья в ипотеку

По данным Домклик, с начала 2026 года доля сделок с привлечением материнского капитала достигла 25,8%. Чаще всего эти средства использовались при оформлении «Семейной ипотеки» — почти половина (46,1%) выдач по льготной программе прошли с их участием. На втором месте — «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (24,7%), на третьем — «Региональная» (16,3%).

Востребован маткапитал и в рыночных программах. С его помощью в 2026 году совершено 14,2% сделок на вторичном рынке. Среди выдач на покупку и строительство загородного жилья по базовым программам на долю таких сделок пришлось 11%.

Портрет покупательниц ипотечной недвижимости в крупнейших регионах РФ с помощью материнского капитала в 2026 году

Среднестатистической маме, решившей взять ипотеку с использованием маткапитала, 33 года, и она зарабатывает около 98 тыс. рублей в месяц. Медианная стоимость приобретаемой недвижимости составляет 6 млн рублей.

Если возраст заёмщиц по регионам отличается незначительно, то наибольший разброс отмечен по стоимости жилья и уровню медианного дохода.

Самые дорогие объекты, приобретённые с привлечением средств материнского капитала, располагаются в Москве (14,4 млн руб.), Санкт-Петербурге (8,9 млн руб.), Московской области (8,3 млн руб.) и Краснодарском крае (7,1 млн руб.). Примечательно, что именно в Москве и Санкт-Петербурге, как в регионах с самой высокой стоимостью жилья, зафиксирован и наибольший возраст матерей-заёмщиц.

Наименее дорогое жильё, купленное в ипотеку с маткапиталом, находится в Волгоградской (4,7 млн руб.), Челябинской (4,7 млн руб.) и Самарской (4,8 млн руб.) областях.

По медианному ежемесячному доходу также лидируют заёмщицы с детьми из Москвы, Санкт-Петербурга и их агломераций. В столице этот показатель превышает 168 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 116 тыс. руб. При этом стоимость жилья не всегда напрямую зависит от уровня заработка покупательницы.

Как считали аналитики

Предметом анализа стали ипотечные сделки по покупке недвижимости, совершенные с использованием материнского капитала (данные Сбера по РФ). Аналитики Домклик определили какую долю составляют эти сделки от общего числа выдач ипотеки за первые пять месяцев 2026 года.

На основе сделок, проведенных в крупных регионах, эксперты также составили портрет женщины, использующей маткапитал при покупке недвижимости. Были определены следующие характеристики: медианный возраст заёмщицы, медианный ежемесячный доход, а также стоимость недвижимости, которую она оформила с помощью материнского капитала.