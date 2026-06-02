«Уроки Бодайбо не прошли даром»: Иркутская область исправляет ошибки ЖКХ перед новой зимой

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в окружном совещании, посвященном вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду. Совещание было организовано полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. В мероприятии также участвовали заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, прокуроры регионов Сибирского федерального округа, главы субъектов округа и их заместители, руководители Сибирского и Енисейского управлений Ростехнадзора, а также представители крупных энергетических компаний Сибири

Губернатор Игорь Кобзев признал, что прошедшая зима стала серьезной проверкой для системы ЖКХ региона, а ситуация в Бодайбо и Ангарске выявила системные проблемы.

Ключевой задачей на лето объявлена работа над ошибками. По словам главы региона, прошедший сезон показал недостаточный уровень готовности части муниципалитетов, особенно на северных территориях. В связи с этим Игорь Кобзев поставил задачу усилить контроль со стороны глав муниципалитетов за подготовкой инфраструктуры.

Власти региона уже принимают меры:

– Министерство жилищной политики и энергетики совместно с Ростехнадзором организует обучающие семинары для специалистов.

– Правительство области ведет работу с Минфином РФ для обеспечения стабильного финансирования отрасли.

– Особое внимание уделяется включению объектов коммунальной инфраструктуры в проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» для получения федеральных средств.

На совещании полпред Анатолий Серышев акцентировал внимание на том, что в течение лета необходимо привести коммунальные сети нормативное состояние, чтобы с наступлением осенне-зимнего периода была обеспечена бесперебойная работа инфраструктуры, подчеркнув, что заниматься ремонтом «по остаточному принципу» недопустимо.