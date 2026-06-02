Герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» и «Приключений Пети и Волка» — на новых детских СберКартах

Ко Дню защиты детей Сбер выпустил детские СберКарты в лимитированном дизайне с героями Союзмультфильма. Дети от 6 до 13 лет могут выбрать детскую СберКарту из коллекции с персонажами любимых мультфильмов «Ну, погоди!», «Простоквашино» или «Приключения Пети и Волка». Оформить новую карту родители могут в приложении СберБанк Онлайн, на сайте или в офисе банка.

Доверие со стороны родителей и интерес к продукту продолжают расти: за прошлый год Сбер выдал более 5 млн детских СберКарт. Карта помогает ребёнку учиться обращаться с деньгами: оплачивать покупки, получать кешбэк бонусами Спасибо и копить карманные деньги.

По детской СберКарте начисляется кешбэк бонусами Спасибо: до 1,5% за все операции и до 10% — у партнёров Сбера. Кроме того, с 30 мая по 31 июля 2026 года действует специальное предложение для новых пользователей: если оформить первую детскую СберКарту и совершить хотя бы одну покупку в ресторанах быстрого питания до 15 июля, ребёнок получит 30% кешбэк бонусами Спасибо.

Ещё одно важное преимущество карты — сервис «Родительский контроль». Взрослые могут отслеживать траты и устанавливать лимиты, ограничивать снятие наличных и онлайн-покупки. В течение 24 часов после получения карты функция отображается в разделе «Близкие» в приложении СберБанк Онлайн.

Детская СберКарта становится для семей первым финансовым инструментом ребёнка и частью повседневных сценариев. Мамы и папы переводят детям деньги на карманные расходы, школьные обеды, сладости и небольшие покупки, помогают копить и поощряют за хорошие оценки.

Чаще всего родители переводят деньги детям в день рождения — в 2025 году было совершено почти 385 тысяч таких переводов. Более 216 тысяч переводов были связаны с ежедневными расходами на еду и школьные обеды, а около 95 тысяч — с накоплениями.

Нередко родители сопровождают переводы тёплыми сообщениями или словами поддержки. По итогам прошлого года более 47 тысяч переводов были связаны с хорошими оценками и содержали комментарии вроде «молодец» или «за пятёрку», а ещё 146 тысяч — слова «люблю», «солнышко», «доченька» или «сыночек».

Заказать детскую СберКарту можно в разделе «Кошелёк» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно нажать на «+» → «Оформить дебетовую карту» → «Другие карты» → «Детские карты» → «Оформить». Потом выбрать офис для получения карты, заполнить данные о ребёнке и дождаться СМС о готовности с номера 900.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. erid:2VfnxxeNGMg