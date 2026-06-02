Иркутский цирк планируют реконструировать к 2028 году

Реконструкция Иркутского цирка завершится в 2028 году, сообщил ТАСС генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Модернизация началась в прошлом году, и после обновления здание сможет вмещать 1,4 тыс. зрителей. Общая площадь здания после завершения работ увеличится до 8 тыс. кв. метров.

«Очень большими темпами идет реконструкция Екатеринбургского цирка, пока чуть-чуть медленнее Иркутского цирка. Думаю, что 2027-й год – это [завершение работ] в Екатеринбурге, 2028-й - в Иркутске», – сказал Беляков.

На первом этаже Иркутского цирка планируется разместить два буфета на 48 посадочных мест, гардероб, а также зоны отдыха, в том числе для гостей VIP-лож. На территории также возведут два новых одноэтажных объекта – слоновник и конюшню. Реконструкция затронет системы вентиляции, отопления и водоснабжения.