Убыток Аэрофлота вырос в 2,6 раза

Аэрофлот отчитался за первый квартал ростом выручки на 5,7% г/г, до 201,1 млрд руб. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, это произошло при увеличении пассажиропотока на 2,2% г/г, до 11,9 млн, и повышении занимаемости кресел до 91,2%.

«Это достаточно сильный операционный показатель для слабого сезона», — считает эксперт.

«На наш взгляд, основная проблема для компании стала в том, что динамика перевозок почти не конвертировалась в прибыль», — поясняет Чернов. По его словам, EBITDA снизилась на 39,7% г/г, до 29,6 млрд руб., рентабельность показателя с 25,8% опустилась до 14,7%.

«Чистый убыток составил 11,9 млрд руб., а скорректированный увеличился в 2,6 раза, достигнув 8,8 млрд руб., из-за повышения аэропортовых сборов, расходов на персонал, техобслуживание самолетов и процентных издержек», — приводит данные аналитик.

По мнению Чернова, по мультипликаторам Аэрофлот несколько недооценен. «По скорректированной прибыли 2025 года компания торгуется с P/E около 9,5х и EV/EBITDA около 4х. Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA составляет 3х, что уже ограничивает переоценку справедливой цены бумаги», — сообщает эксперт.

«Главную поддержку котировкам Аэрофлота оказывает ожидание дивиденда. Совет директоров рекомендовал распределить между акционерами по 5,29 руб. на каждую бумагу, что соответствует доходности около 11%», — уточняет Чернов. «До отсечки дивидендный фактор может удерживать интерес инвесторов к бумагам Аэрофлота», — считает аналитик.

«По акциям Аэрофлота сейчас сохраняем нейтральный взгляд. Открывать новые позиции после публикации слабого отчета не стоит», — предупреждает Чернов. «Поддержка котировок продолжится до дивидендной отсечки, но слабая маржа, высокий долг и рост расходов не позволяют рекомендовать акцию для покупки», — поясняет эксперт.

Аналитик обращает внимание, что удорожание авиатоплива еще не в полной мере отразилось на финансовых результатах авиаперевозчика. «По итогам второго квартала это приведет к дальнейшему снижению маржинальности и может оказать дополнительное давление на котировки эмитента», — прогнозирует Чернов.

«Для тех, кто уже держит бумаги, логично сохранять позицию до дивидендной отсечки или частично фиксировать прибыль на росте. Для новых покупок интересными выглядят только просадки ближе к 40–44 рублям», — советует аналитик. «Таргет на 12 месяцев вперед оставляем на уровне 55 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — сообщает Чернов.

«Драйверами роста для показателей Аэрофлота способны стать сильный летний сезон, восстановление международных направлений, высокая загрузка кресел и снижение ключевой ставки», — считает эксперт. «Основными рисками остаются рост расходов на топливо за рубежом, дорогой долг, слабая маржа и дивидендный гэп после отсечки», — заключает Владимир Чернов.