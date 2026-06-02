Иркутский предприниматель выступил на конференции Яндекса по искусственному интеллекту

Основатель агентства «Адикт» Антон Паймышев представил кейс применения голосовых ИИ-ассистентов в премиальной недвижимости и рассказал о технологиях, которые в ближайшие годы могут изменить подход бизнеса к работе с клиентами и знаниями внутри компаний.

В конце мая в Москве состоялась конференция AI2BUSINESS, организованная Яндексом и посвященная практическому применению искусственного интеллекта в бизнесе. В программе приняли участие представители Яндекса, ВТБ, СДЭК, «Норникеля», «Золотого Яблока» и других компаний, которые уже используют ИИ для решения прикладных задач — от автоматизации внутренних процессов до создания новых клиентских сервисов.



Среди спикеров конференции был и руководитель иркутского диджитал-агентства «Адикт» Антон Паймышев. Он представил кейс использования AI Studio и голосовых технологий Яндекса в проекте для рынка премиальной недвижимости.

По словам Антона Паймышева, еще несколько лет назад большинство компаний рассматривали искусственный интеллект как экспериментальный инструмент, однако сегодня отрасль переходит к этапу реального внедрения.



«Главное впечатление от конференции — рынок начинает уходить от разговоров про нейросети как про отдельный инструмент или чат. На первый план выходит вопрос, как встроить ИИ в существующие процессы компании, базы знаний, интерфейсы и коммуникацию с клиентами таким образом, чтобы это давало измеримый результат», — отметил он.

Одним из ключевых анонсов мероприятия, по мнению Антона, стала новая модель Alice AI LLM Flash. В Яндексе позиционируют ее как быструю и экономичную языковую модель для корпоративного использования. Также были представлены новые решения для локального размещения ИИ-инфраструктуры (On-Premises AI-as-a-Service), разработанные совместно с Selectel. Такой подход позволяет компаниям использовать современные модели внутри собственного контура, не передавая чувствительные данные внешним сервисам.



Отдельный интерес участников вызвали разработки в области прикладных ИИ-ассистентов. В частности, Яндекс продемонстрировал возможности создания специализированных голосовых агентов, способных работать в режиме реального времени и выполнять конкретные бизнес-задачи. Также был представлен сервис так называемого «нейроюриста» — системы, которая анализирует договоры, судебную практику и данные из открытых государственных источников.

Однако наиболее интересными, по мнению Антона Паймышева, оказались не отдельные технологии, а примеры их внедрения в крупных компаниях.

«Очень сильное впечатление произвел опыт “Норникеля”. Несмотря на разницу в масштабах и отраслях, многие подходы к организации внутренних процессов, работе с корпоративными знаниями и автоматизации можно адаптировать и для компаний гораздо меньшего размера», — считает он.

По итогам конференции предприниматель отмечает еще одну тенденцию: постепенно меняется само понимание цифровых продуктов.

Если раньше бизнесу требовались отдельные сайты, мобильные приложения или чат-боты, то сегодня все чаще речь идет о создании единой среды, в которой ИИ получает доступ к внутренним знаниям компании, помогает сотрудникам находить информацию, автоматизирует рутинные задачи и становится частью клиентского опыта.



Именно этим трендом в агентстве объясняют недавнее обновление собственного позиционирования. На главной странице сайта «Адикта» появилась новая формулировка: «Проектируем бренды и цифровые системы для мира, где ИИ становится новым интерфейсом».



По словам Антона Паймышева, такой подход отражает изменения, которые происходят в отрасли.

«Сегодня недостаточно просто использовать нейросети внутри компании. Гораздо важнее научиться проектировать продукты и процессы вокруг них. Многие компании уже понимают, что следующий этап цифровой трансформации будет связан не с новыми сайтами или приложениями, а с появлением интеллектуальных интерфейсов, которые смогут работать с данными, знаниями и задачами бизнеса», — отметил он.