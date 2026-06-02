40% жителей приходят за финансовыми сервисами в сельские отделения почты

Россияне все активнее используют отделения «Почты России» не только для отправки посылок, но и для решения серьезных финансовых вопросов. Согласно открытым данным аналитиков НАФИ за апрель 2026 года, для 84% жителей малых городов и поселков почтовое отделение остается главным местом доступа к банковским услугам. На этом фоне банк ВТБ представил статистику, подтверждающую структурный сдвиг в потреблении: окно почты становится полноценной заменой классического банковского офиса.

Главной тенденцией 2026 года стал запрос клиентов на «быстрые сбережения» у дома. Как заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в преддверии ПМЭФ-26, уже 13% клиентов банка, обслуживающихся в розничной сети, совершают регулярные операции именно на Почте. При этом среднее время обслуживания составляет всего 10–15 минут – это быстрее стандартного отделения из-за менее плотного потока посетителей.

Особенно востребован «почтовый банкинг» в глубинке. В пресс-службе банка подчеркнули, что более 40% от всего объема оказанных услуг ВТБ на Почте приходится на сельские отделения. «В таких офисах клиент получает не просто кассу, а самые нужные финансовые услуги – от платежей до вкладов и кредитов, но преимущественно в почтовых отделениях востребованы дебетовые карты и депозиты», – прокомментировал Брейтенбихер.

Таким образом, модель «Почта как легкий банковский офис» переживает ренессанс и становится мейнстримом банковского ритейла в 2026 году. Интеграция ВТБ с Почта Банком, завершенная 1 мая 2026 года, позволила создать большую финансовую сеть присутствия – более 23 тыс. почтовых отделений и 19 тыс. банкоматов по всей России. Эксперты отмечают, что ставка на этот канал позволяет банкам экономить на дорогой рознице, одновременно наращивая пассивную базу за счет консервативной, но лояльной аудитории удаленных регионов.