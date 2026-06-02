«Больше не спасители»: почему алкомаркеты теряют статус идеальных арендаторов

Рынок стрит-ритейла переживает смену парадигмы: если раньше алкомаркеты считались идеальными арендаторами, готовыми занять любую локацию, то теперь собственники помещений всё чаще ищут им замену. Анна Гусева, владелец агентства недвижимости AVG Недвижимость, объясняет этот тренд тремя ключевыми факторами.

Перенасыщение и стагнация. Рынок достиг пика. Новые алкомаркеты не создают новый спрос, а лишь делят между собой существующую выручку. Для собственника это означает, что помещение перестаёт приносить нормальный доход, так как ставка аренды годами не индексируется. Страх ограничений. Даже региональные запреты на продажу алкоголя заставляют владельцев недвижимости по всей стране опасаться за стабильность этого бизнеса. Формат, вокруг которого слишком много неопределённости, становится токсичным для долгосрочных инвестиций. Жёсткие условия аренды. Алкомаркеты настаивают на ставках ниже рынка, требуют длительных договоров и минимальной индексации (часто «по согласованию», что блокирует любое повышение платы). Раньше собственники соглашались на это ради стабильности, но теперь, когда у хороших локаций появился выбор, такие условия кажутся грабительскими.

«Раньше алкомаркет мог спасти помещение в подвале или на боковой улице. Сейчас они претендуют на лучшие места, но продолжают требовать низкие ставки. Для собственников это уже не выглядит такой выгодной историей, как несколько лет назад», — резюмирует эксперт.