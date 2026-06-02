В Шелехове подвели итоги 7-й «Alимпиады детских талантов»

В ДК «Металлург» на несколько часов воцарилась особенная атмосфера. Здесь прошёл финал седьмой «Alимпиады детских талантов». И это был не просто конкурс, а настоящий праздник для 20 самых ярких, умных и талантливых детей сотрудников шелеховской промплощадки РУСАЛа.

Но «Alимпиада» — это не только сцена и награды. Это ещё и невероятные открытия! Перед торжественным награждением финалисты отправились на экскурсию в «Кванториум 38».

Ребята своими глазами увидели, как наука становится магией. Они познакомились с молекулярной кухней, узнав, как обычные продукты с помощью хитрых химических реакций превращаются во вкусные шедевры. А после юные таланты погрузились в мир IT и освоили азы разработки компьютерных игр.

И вот заряженные новыми знаниями наши герои вышли на сцену. Возраст участников — от 10 до 17 лет. Ребята добились успехов в разных сферах и получили заслуженные награды в номинациях:

«Уникум» — Мария Дюбенко

«Отличник» — Виктория Аристова, Денис Шведов, Илья Востриков, Ярослав Сидельников, Майя Беринская, Софья Квашнина, Дарья Попова, Егор Дюбенко

«Чемпион» — Арина Лобычева, Вадим Бичигов, Дмитрий Самсонов, Аксинья Козлова, Владислав Курлюк

«Творец» — Алиса Титова, Софья Выбина, Ульяна Трофимова, Милана Ерохина, Таисия Беринская, Виктория Шальнёва

— За каждой детской победой стоит огромный труд и безграничная любовь родителей. Спасибо сотрудникам шелеховской промплощадки за то, что растите своих детей любознательными и целеустремленными, — Елена Мартынова, директор по персоналу ИркАЗа.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Завершением вечера стала трогательная и красивая церемония — новая традиция конкурса. В центре зала появилось «Дерево талантов». И каждый финалист прикрепил к нему свой листок – символ мудрости, зрелости, труда и знаний. Это волшебное дерево будет расти с каждым годом, становясь все пышнее и красивее, как и таланты детей. Потому что каждый год ребята, прошедшие строгий отбор «Alимпиады», будут оставлять на его ветвях листья со своими именами, навсегда вписывая себя в историю города Шелехова.

Огромная благодарность создателям этого уникального арт-объекта – литейщику ИркАЗа Александру Коногорскому и аппаратчику в производстве солей ИркАЗа Константину Тюрюмину.

РУСАЛ на протяжении многих лет поддерживает образование и помогает развитию детского творчества. Эту замечательную традицию и вклад в процветание Шелехова, а также других городах ответственности компании заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.