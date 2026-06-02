Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
Власти и бизнес Приангарья выработали предложения по запуску новых туристических продуктов

Представители власти и бизнеса Иркутской области посетили Осинский район, где приняли участие в стратегической сессии по развитию туризма. По поручению губернатора Игоря Кобзева были выработаны предложения по запуску и продвижению новых туристических продуктов.

«Создание и развитие новых точек притяжения – ключевая задача национального проекта "Туризм и гостеприимство". Совместная работа органов власти и бизнес-сообщества по адаптации культурных, природных и рекреационных ресурсов под нужды туристической сферы обеспечит увеличение турпотока», – отметил зампред правительства региона Александр Анчугин.

Зампред поручил разработать маршрут вдоль Александровского тракта, включив в него площадки сельского и промышленного туризма, целебные источники и пляжную зону «Золотые пески». Участники сессии также рассмотрели территориальное планирование, агротуризм, общественное питание и событийный туризм.

Озвученные инициативы будут доработаны и войдут в план мероприятий по поддержке и продвижению туризма в Осинском районе и регионе в целом. Следующие шаги включают реализацию пилотных продуктов, привлечение инвестиций в средства размещения и инфраструктуру, а также совместные информационные кампании. Встреча была организована правительством Иркутской области во исполнение поручения губернатора о подготовке плана социально-экономического развития территорий Усть-Ордынского Бурятского округа.


